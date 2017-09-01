Из областного бюджета на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области перечислены средства министерством соцразвития региона

Минсоц Мурманской области перечислил в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений центров соцподдержки населения средства из областного бюджета на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области



Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда

143719004,58



Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

3546000,00



Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда

725000,00



Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)

138000,00



Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

1034806,44



Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс

351740,00



Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей

53544,00



Единовременное пособие семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет

55000,00



Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской области (28 мая)

16166,04



Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

15088,28



Выплата единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области

107773,36



Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим больных фенилкетонурией

18000,00



Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъектов Российской Федерации

12855,41



Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

143577000,00



Реализация мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям

5260000,00



Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

45264,84



Оплата 50 % стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года)

940257,63



Расходы на меры социальной поддержки пенсионерам, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"

6077842,91



Выплата региональной социальной доплаты к пенсии

3650000,00



Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

28893900,00



Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

91561,84



Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

529098,68



Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Мурманской области

2953200,00



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