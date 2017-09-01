Посвященные Дню знаний торжественные линейки - во всех школах Мурманской области

Артем Дашевский.

Сегодня - День знаний. Торжественные линейки во всех школах Мурманской области. Первый звонок в своей жизни услышали почти девять тысяч первоклассников. Первое сентября 2017 года войдет в историю как отправная точка большого образовательного пути самого северного филиала военно - морского училища имени Нахимова. У 240 мальчишек сегодня первое праздничное построение. Немногим больше чем через час в центре Мурманска традиционный большой детский праздник с сюрпризами и конкурсами. Захватывающие театрализованное представление и игровые интерактивные зоны. Фейерверк из воздушных шаров и дискотека. Уже по доброй традиции всех пришедших угостят мороженным.





