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01.09.2017 11:30

Социальные объекты к теплу в Мурманске подключены, на очереди жилфонд. Теперь дело за погодой

Наталия Бурдина.

Как Мурманск готовится к предстоящей зиме - обсудили на заседании межведомственной рабочей группы. На встрече - руководство областного правительства, управляющих компаний, администрации города и ресурсников. В Мурманске, как и во всех муниципалитетах региона, подготовка к отопительному сезону началась сразу же, как завершился предыдущий.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Город вовремя и без замечаний подготовил свои социальные объекты: детские сады, школы у нас уже сегодня подключены к отоплению для того, чтобы здания прогрелись к дню работы к 1 сентября".
Тепло в дома Мурманска начнет поступать только при условии, что в течение пяти дней температура воздуха будет держаться ниже плюс 8 градусов. Пока же управляющие компании и ТСЖ проводят заключительные мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Подавляющее большинство домов уже подготовлены. На сегодня у нас - 31 августа - сдано только 44 процента паспортов готовности. В том году было 74. Соответственно, идет отставание, при этом, те консультации, которые мы провели с администрацией муниципального образования, говорят о том, что это именно задержка в оформлении документов, а не фактической подготовки домов к отопительному сезону".


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