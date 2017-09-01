В Заполярье завершился поход первой категории сложности в горный массив Хибины

29 августа 2017 года завершился поход первой категории сложности в горный массив Хибины, в котором приняли участие 11 обучающихся объединений туристско-краеведческой направленности центра «Лапландия» (руководители Медведенко Денис Александрович, Семьин Федор Алексеевич, педагоги дополнительного образования). В маршрут похода были внесены изменения, связанные со сложными климатическими условиями. Протяженность маршрута составила 66 км. Ребята совершили радиальный выход на перевал Географов (800 м над уровнем моря), покорили перевалы Кукисвумчорр (580 м над уровнем моря), Южный Чоргорр (850 м над уровнем моря), а также осуществили переправу через реку Кукийон, ручей Меридиальный. В ходе похода юные туристы совершенствовали навыки ориентирования по компасу и навигатору, установки и обустройства бивака.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/