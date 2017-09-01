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01.09.2017 10:00

В Мурманской области прокуратурой выявлены нарушения закона при трудоустройстве несовершеннолетних в период летних каникул

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка исполнения трудового законодательства при организации временного трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул.
В рамках данной проверки выявлены нарушения законности в деятельности предприятия, трудоустроившего несовершеннолетних граждан, а именно неознакомление несовершеннолетних работников с требованиями охраны труда, ненадлежащее оформление приказов о приеме на работу, личных карточек работников, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по учету трудовых книжек работников.
Кроме того, в рамках проверки установлено, что источниками финансирования компенсации расходов, связанных с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних, являются денежные средства муниципального бюджета, которые предоставлялись в рамках заключенного между органом местного самоуправления и предприятием соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на летний период.
По условиям соглашения, органом местного самоуправления перечисление субсидии на счет получателя осуществляется два раза в месяц не позднее 15 и 29 числа.
Однако органом местного самоуправления перечисление субсидии предприятию за организацию трудоустройства несовершеннолетних осуществлялось с нарушением сроков, установленных вышеназванным соглашением, что повлекло несвовременную оплату труда несовершеннолетним работникам данного предприятия за июнь 2017 года.
В связи с выявленными нарушениями прокурором Ковдорского района внесены представления как руководителю предприятия, задействованного в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, так и руководителю органа местного самоуправления.
Рассмотрение представлений находится на контроле в прокуратуре района.

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