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01.09.2017 09:30

Сегодня - 1 сентября исполняется 82 года со дня рождения известного писателя Виталия Семеновича Маслова

Почти сорок лет его жизни были связаны с заполярным краем. В 1968 году Виталий Маслов впервые опубликовался в центральной печати - в журнале "Смена" с рассказом "Северная быль". Первый его роман - "Круговая порука" - был опубликован в журнале "Север" в 1977 году. Виталий Маслов - один из инициаторов воссоздания в России праздников славянской письменности и культуры, проведения в Мурманске писательских дней Баренцева моря, организатор конкурса школьных сочинений "Храмы России". Благодаря его энергии и авторитету в России и других странах празднуется День славянской письменности и культуры, проводятся на Севере Дни саамской письменности, языка коми и финской литературы. Рассказывает Наталия Бурдина.
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