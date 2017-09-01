Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 сентября.



ОТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 17.00 ул. Капитана Маклакова, 7



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 17.00 ул. Капитана Маклакова, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



ул. Старостина, 3, 5, 7



проезд Связи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14



08.30 – 17.00 пр. Кольский, 138 к2, 140а, 140б, 140 к1, 140 к2, 140 к3, 140 к4, 140 к5, 142, 144, 146, 148, 150 к1, 150 к2, 150 к3, 150 к4, 150 к5, 152



09.00 – 16.00 ул. Зои Космодемьянской, 19, 21



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



08.30 – 23.00 ул. Октябрьская, 8



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 16.00 ул. Самойловой, 14, 16



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/