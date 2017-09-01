Кольская АЭС: энергоблок №4 включен в сеть

30 августа 2017 года в 15:29 энергоблок №4 Кольской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта. По состоянию на 31 августа нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 840 МВт, в работе находятся энергоблоки №№1,3,4 атомной станции. 31 августа начался планово-предупредительный ремонт на энергоблоке №2.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,11 мкЗв/час (микроЗиверт в час).





/Управление информации и общественных связей Кольской АЭС/