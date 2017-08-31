Силы Северного флота, участвовавшие в тактическом учении под Норильском, приступили к погрузке на десантные корабли в Дудинке

Подразделения морских пехотинцев, арктической бригады Северного флота и ротная тактическая группа ВДВ, принимавшие участие в межвидовом тактическом учении по обороне промышленного объекта в Арктике приступили к погрузке техники на большие десантные корабли в Дудинке.

Накануне военнослужащие совершили марш Норильск-Дудинка. По автомобильной дороге прошла колёсная техника – бронеавтомобили «Рысь», бронетраспортёры, реактивные системы залпового огня на шасси грузовых автомобилей «Урал» и армейские мотовездеходы. Гусеничная техника была доставлена к месту погрузки на железнодорожных платформах. Всего было переброшено более 50 единиц техники.

Сегодня погрузку на большой десантный корабль «Георгий Победоносец» осуществила рота воздушных десантников на штатной технике – БМД-3 и бронеавтомобилях.

Завтра к погрузке приступят морские пехотинцы и арктические мотострелки. Их БТРы и гусеничные транспортёры примут в твиндек большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский».

Активная фаза межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова состоялась на полуострове Таймыр в районе Норильска 29 августа. В ней приняли участие военнослужащие Северного флота, подразделений Водзушно-десантных войск и Центрального военного округа.



/Пресс-служба Северного флота/