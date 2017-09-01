Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» приступил к сопровождению танкера через Аденский залив

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», экипаж которого выполняет задачи дальнего похода в Красном море, приступил к сопровождению китайского танкера «Каско джей» через Аденский залив. Корабли встретились в южной части Красного моря и взяли курс на восток.

В течение нескольких дней экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» будет сопровождать китайское судно и обеспечивать его безопасность от нападения пиратов. Корабли проследуют вместе до выхода в Индийский океан, пока угроза пиратской деятельности не станет минимальной.

За время дальнего похода российский корабль прошел уже более 10000 морских миль. 31 июля моряки вышли из Финского залива, после участия в Главном Военно-морском параде на Кронштадтском рейде. 12 августа корабль вошёл в Средиземное море, пополнил запасы топлива, воды и продовольствия на Кипре и 25 августа прошел в Красное море через Суэцкий канал для обеспечения безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива.



/Пресс-служба Северного флота/