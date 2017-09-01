В Оленегорске прошел турнир по эндуро "Три горы"

Андрей Зайцев.

Мурманская область, Санкт-Петербург и Карелия - такова география участников первого турнира по эндуро "Три горы", стартовавшего в Оленегорске. Это большой шаг в развитии мотоциклетного спорта в регионе. Организаторы приложили немало усилий для этого. Заброшенный песчаный карьер превратили в настоящий гоночный стадион, где продемонстрировали своё мастерство 33 спортсмена. Эндуро - специальный класс мотоциклов, который значительно превосходит другие байки по проходимости. А по зрелищности соревнования даже превосходят классические заезды.





