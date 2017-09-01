Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.09.2017 09:02

В ЗАТО Александровск соцработники проводят специальные встречи, где разъясняют порядок присвоения звания и размер ветеранских льгот

Юлия Палеева.

Право на льготы дает почетное звание. К примеру, "Ветеран труда". Все положенные выплаты начисляет Служба социального обеспечения. В обязанности сотрудников входит и информирование граждан, в том числе об изменениях в законодательстве. Информация размещается на электронных ресурсах, что, конечно, удобно далеко не всем. Соцработники  Александровска проводят специальные встречи, где разъясняют порядок присвоения звания и размер ветеранских льгот.
Директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения Ольга Гарагуля: "Каждое министерство издало приказ, где перечислило ведомственную награду, которая дает основание для присвоения звания "Ветеран труда". Как правило, в этот перечень входит одна какая-нибудь награда".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.55
Евро = 69.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.