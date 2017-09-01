В ЗАТО Александровск соцработники проводят специальные встречи, где разъясняют порядок присвоения звания и размер ветеранских льгот

Юлия Палеева.

Право на льготы дает почетное звание. К примеру, "Ветеран труда". Все положенные выплаты начисляет Служба социального обеспечения. В обязанности сотрудников входит и информирование граждан, в том числе об изменениях в законодательстве. Информация размещается на электронных ресурсах, что, конечно, удобно далеко не всем. Соцработники Александровска проводят специальные встречи, где разъясняют порядок присвоения звания и размер ветеранских льгот.

Директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения Ольга Гарагуля: "Каждое министерство издало приказ, где перечислило ведомственную награду, которая дает основание для присвоения звания "Ветеран труда". Как правило, в этот перечень входит одна какая-нибудь награда".





