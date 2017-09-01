В Североморске состоялся круглый стол по вопросам "Формирования комфортной городской среды"

Юлия Палеева.

От того, как муниципалитеты освоят первые траншы будет зависеть дальнейшее финансирование, как итог сроки и уровень преображения городской среды. Консолидированный бюджет на 2017 год для ЗАТО составляет 12 миллионов 900 тысяч. Активнее всех поселки. В плане работ на первых строчках Североморск-3 и Малое Сафоново. Всего 3 объекта. Буквально на днях завершились конкурсные процедуры, подрядчики обещают все успеть до холодов. В ходе круглого стола с инициативой выступили жители флотской столицы.

Глава администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Норина: "Североморцы любят свой город, свои дома, дворы и реально хотят сделать их краше".



