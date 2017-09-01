В Кировске и Апатитах в детских садах и школах начался отопительный сезон

Андрей Зайцев.

Остальные социально-культурные объекты паспорта готовности уже получили и их подключение будет проходить по заявкам руководителей. На очереди жилой фонд. Чтобы батареи в квартирах стали нагреваться необходимо, чтобы 5 суток подряд среднесуточная температура не превышала 8 градусов.

Генеральный директор АО "Апатитыэнерго" Руслан Дерябин: "Для принятия подачи тепла в жилой фонд проводится мониторинг среднесуточных температур наружного воздуха. Пока в соответствии с нормами не достигнут пятисуточный уровень".







