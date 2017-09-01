Один из катеров Северного флота встал на доковый ремонт в Полярном

Андрей Зайцев.

10-й cудоремонтный завод в Полярном приступил к выполнению нового заказа. Один из катеров Северного флота встал на доковый ремонт. Как долго катер будет находиться вне привычной морской стихии покажет время. При первичном визуальном осмотре представители цеха заявили, что нужно полностью заменить протекторы – они не чертежные. Сегодня на пирсе, где размещен заказ кипит работа по расчистке корпуса. Специальным абразивом он обрабатывается под напором воздуха.

Производственный мастер цеха № 40 АО "10 СРЗ" Владислав Польский: "В данном случае происходят пескоструйные работы, то есть снятие лакокрасочного покрытия от предыдущих доковых работ, которые были".





