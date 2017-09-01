На доковый ремонт в Полярном встал один из катеров Северного флота

Андрей Зайцев.

10-й судоремонтный завод в Полярном приступил к выполнению нового заказа. Один из катеров Северного флота встал на доковый ремонт. Как долго он будет находиться вне привычной морской стихии покажет время. При первичном визуальном осмотре представители цеха заявили, что нужно полностью заменить протекторы - они не чертежные. Сегодня на пирсе, где размещен заказ кипит работа по расчистке корпуса. Специальным абразивом он обрабатывается под напором воздуха.

Производственный мастер цеха № 40 АО "10 СРЗ" Владислав Польский: "В данном случае происходят пескоструйные работы, то есть снятие лакокрасочного покрытия от предыдущих доковых работ, которые были".

Как сообщили специалисты технического управления Северного флота большие проблемы могут быть с корпусом. Под краской старый металл, с высоким процентом усталости и износа.

Начальник центральной заводской лаборатории АО "10 СРЗ" Павел Бильчик: "После капиллярной дефектоскопии и ультразвуковой толщинометрии только можно будет понять, в каком состоянии находиться подводная часть. Но уже сейчас можно сказать, что состояние корабля ужасное. Как мы видим, множество сквозных отверстий, пор".