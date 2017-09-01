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01.09.2017 08:14

На Северном флоте будет установлен памятник святому покровителю мореплавателей Николаю Чудотворцу

На Северном флоте состоялась рекогносцировочная поездка командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова и священнослужителя Русской православной церкви Схиархимандрита Илия на остров Сальный в Кольском заливе.
На самой высокой точке острова, который находится недалеко от входа в главную базу Северного флота – Североморска со стороны Баренцева моря, планируется установить памятник святому покровителю Российского флота и всех мореплавателей – Николаю Чудотворцу. Фигура святого будет провожать моряков, уходящих в походы, и приветствовать, возвращающихся с моря. Она будет видна со всех кораблей и судов, следующих в Североморск и в Мурманск, а также выходящих из Кольского залива в Баренцево море.
Схиархимандрит Илий благословил военных моряков на богоугодное дело, и прочитал молитву на месте грядущего строительства памятника. Также он благословил воинов-североморцев на ратный труд и защиту Отечества.
В скором времени начнётся работа над проектом статуи Николая Чудотворца. Планируется общественное обсуждение его различных вариантов. Принять участие в обсуждении смогут все военнослужащие Северного флота и жители Североморска.

/Пресс-служба Северного флота/
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