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01.09.2017 08:30

Сегодня - День знаний. За парты сядут 9 тысяч первоклашек Мурманской области

Юлия Палеева.

Утро для тысяч родителей сегодня началось раньше обычного. Вспомнить и доделать все, что забыли и не успели вчера. Мамы доглаживают воротнички, папы бегут за цветами. День знаний. Через пару часов - торжественные линейки. Для 9 тысяч жителей области семи лет от роду прозвенит первый звонок. Волнительное и радостное событие мурманские первоклашки все вместе отпразднуют днем на семейном празднике мороженого в самом центре города. Если этой традиции уже много лет, то славные традиции Мурманской "Нахимовки" только зарождаются. Сегодня в 10:00 первое праздничное построение на плацу военно-морского училища.
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