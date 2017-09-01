Сегодня - День знаний. За парты сядут 9 тысяч первоклашек Мурманской области

Юлия Палеева.

Утро для тысяч родителей сегодня началось раньше обычного. Вспомнить и доделать все, что забыли и не успели вчера. Мамы доглаживают воротнички, папы бегут за цветами. День знаний. Через пару часов - торжественные линейки. Для 9 тысяч жителей области семи лет от роду прозвенит первый звонок. Волнительное и радостное событие мурманские первоклашки все вместе отпразднуют днем на семейном празднике мороженого в самом центре города. Если этой традиции уже много лет, то славные традиции Мурманской "Нахимовки" только зарождаются. Сегодня в 10:00 первое праздничное построение на плацу военно-морского училища.





