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31.08.2017 19:20

Молитва длинною в жизнь. Духовник Патриарха Кирилла старец Илий посетил самую северную православную обитель

Алексей Котович.

Духовник патриарха Кирилла - старец Илий - вернулся из поездки по Печенгскому району. Он принял участие в литургии в Свято-Троицком соборе самой северной в мире православной обители - Трифонов Печенгском монастыре. А после  отправился на границу с Норвегией.
Левый берег реки Паз - граница с Норвегией. В XVI веке на этом месте святой Трифон основал Пазрецкий погост. Позже по его же инициативе здесь, в глуши, была построена деревянная однокупольная церковь с колокольней.
Монашеская жизнь, как известно, суеты не любит. И эта территория прекрасное тому доказательство. Первый храм появился здесь в XVI веке. Его построили для того, чтобы обращать в христианство  местных саамов. Храм сгорел и только в семидесятых годах XIX века на этом месте появилась церковь Бориса и Глеба. Церковь тоже была утрачена в Великую Отечественную войну, полностью сгорела и лишь недавно силами и русских, и норвежцев (до границы с Норвегией здесь всего 800 метров) была отстроена заново.
Центральное событие в визите гостя - посещение непосредственно Трифонов Печенгского мужского монастыря. Обитель за без малого пятивековую историю помнит и расцвет, и жесточайшее разорение. Спустя века, в 2009 году, на месте упокоения преподобного Трифона началось возведение нового монастыря. Не без помощи старца Илия.  
Епископ Североморский и Умбский Владыка Митрофан: "Когда он узнал про эту обитель, и направил сюда людей, и благословил, и молился - вот мы видим, чем это завершается. Поэтому было очень важно привести сюда человека, который должен увидеть и порадоваться плодам своих молитв".
Отец-настоятель Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря игумен Давид: "Когда такой человек приезжает и поддерживает нас - мы как-то немножко окрыляемся, и это большая поддержка духовная".
На литургии в храме буквально яблоку негде упасть. Но и по окончании службы прихожане и миряне не отпускают старца.
Уже после старец Илий делится впечатлениями от посещения монастыря и епархии.
Священнослужитель Русской православной церкви схиархимандрит Илий: "Полон храм народа - это все на удивление и, конечно, это дает приятные ощущения, что здесь жизнь сохраняется".
В плотном графике визита схиархимандрита нашлось время и для посещения базы Северного флота. В сопровождении командующего флотом Николая Евменова старец побывал на острове Сальном в Кольском заливе - в Великую Отечественную он использовался советскими войсками в качестве наблюдательного поста. От старца получено благословение на установку здесь статуи покровителя моряков Николая Чудотворца, чтобы она была видна со всех проходящих мимо кораблей и судов. И в этот же день делегация отправилась на Терский берег - осмотреть строящуюся церковь в Краснощелье и провести службу в Варзуге.
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