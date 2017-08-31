В Мурманске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам предстоящего зимнего периода

Наталия Бурдина.

Как Мурманск готовится к предстоящей зиме - сегодня обсудили на заседании межведомственной рабочей группы. На встрече - руководство областного правительства, управляющих компаний, администрации города и ресурсников. Тепло в дома Мурманска начнет поступать только при условии, что в течение пяти дней температура воздуха будет держаться ниже отметки плюс восемь градусов.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Подавляющее большинство домов уже подготовлены. На сегодня у нас - 31 августа - сдано только 44 процента паспортов готовности. В том году было 74. Соответственно, идет отставание, при этом, те консультации, которые мы провели с администрацией муниципального образования, говорят о том, что это именно задержка в оформлении документов, а не фактической подготовки домов к отопительному сезону".

В Мурманске, как и во всех муниципалитетах региона, подготовка к отопительному сезону началась сразу же, как завершился предыдущий. И в этом плане город в лидерах по успеваемости. Необходимые работы выполнены вовремя и без замечаний во всех социальных объектах. Детские сады и школы к теплу уже подключены.









