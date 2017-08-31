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31.08.2017 19:00

Четыре степени очистки. Уникальную систему сегодня запустили в Мурманском морском торговом порту

Светлана Деменева.

Уникальную систему очистки воды сегодня торжественно запустили в Мурманском морском торговом порту. Специальная установка принимает грязную воду после угольной перегрузки и очищает её до высокого уровня. Таким образом стоки крупнейшего предприятия заполярной столицы не будут представлять угрозу экологии.
Специальный кран просят открыть несколько раз.  Черная вода превращается в почти питьевую. Спикер областной Думы признается - такой объект как почетный гость он запускает впервые.  
Система для региона уникальна. Исторически  очистных сооружений в порту не предусматривали. Теперь здесь будет замкнутый цикл водоснабжения. Все сточные воды, которые образуются на промышленной площадке грузового района очистят и соберут в большой резервуар. Оттуда - на систему пылеподавления. 4 ступени очистки. И даже ультрафиолетовое обеззараживание. Все автоматизировано.
Директор обслуживающей компании Антон Гарголин: "Все отвечает современным требованиям, санитарным нормам - на выходе мы будем получать то, что заложено проектом".
Излишки воды, если они и попадут в Кольский залив, больше не принесут ему вреда. В Год экологии внимание экологии особое.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "В нашей области в каждом муниципальном образовании надо, чтоб они такие были. Мы прекрасно понимаем, что не везде они у нас есть - и мы стремимся к этому идти. Чтобы было так, как мы видели на этом объекте".
Такие же сооружения планируют поставит еще на один свой объект, точнее, грузовой район. Это - часть общей экологической программы Мурманского морского торгового порта.
Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Мы проанализировали 12 крупнейших угольных портов мира с общим объемом перевалки в 600 миллионов тонн. И со всех портов взяли наилучшие достойные технологии - лучшие практики".
В ближайшие три года в экологические программы  Мурманский морской торговый порт намерен инвестировать порядка полутора миллиардов рублей.
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