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31.08.2017 18:35

В конно-спортивном клубе "Северная звезда" отметили День святых покровителей лошадей

Андрей Зайцев.

Сегодня День великомучеников Флора и Лавра - покровителей лошадей. В этот день коней не привлекают к работе. Что, по традиции, сделали в конно-спортивном клубе "Северная звезда", отметив День лошади играми, танцами, угощениями. Каждый нашёл занятие по душе. Клуб оборудован по мировым стандартам. Площадки для выездки и конкура. Единственный в области крытый манеж, который обеспечивает возможность занятий в любое время года. Душевая и солярий для лошадей.
Главный тренер конно-спортивного клуба  Галина Бойкова: "В первую очередь, человек учится быть спокойным, ровным, уверенным в себе. Это важно. Особенно для детей. И для взрослых. К нам приходят заниматься взрослые люди и говорят: "Когда мы заканчиваем урок, когда мы выходим из конюшни, мы чувствуем, что нам комфортно и хорошо". Лошади - это достаточно приличный антистресс".
Желающих освоить верховую езду много. Сюда же приехать можно и со своим четвероногим другом. Тренерский состав дипломирован. По их мнению, общение с лошадьми имеет явный положительный эффект.




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