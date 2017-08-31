Чудо высоких широт. Продолжаем перелистывать "Арктический дневник". Репортаж с Земли Франца-Иосифа

Елена Белкина.

Арктическое чудо. Земля Франца-Иосифа. Архипелаг из 192 островов, несмотря на общую черно-белую палитру - совсем не похожих друг на друга. Вечная мерзлота. Ледники, рождающие айсберги. Одна из самых северных территорий России и мира.

Открытие Земли Франца-Иосифа один из ярких примеров роли случая в истории - русские знали о существовании архипелага, но денег на экспедицию не получили. И в 1873 году сюда случайно было прибило затертое во льдах австро-венгерское судно.

До сих пор русские названия на архипелаге можно пересчитать по пальцам, хотя предложения по переименованию островов возникали не раз. Драматическая книга странствий хранит имена всех первопроходцев независимо от национальности. По следам пропавших экспедиций отправляются все новые, заболевшие Арктикой, исследователи.

Епископ Нарьян -Марский и Мезенский Владыка Иаков: "Все цивилизации полагали, что здесь сосредоточие бытия, судеб стран и народов, как бы далеко они отсюда не находились".

После резкого хаотичного отступления в 90-х Россия возвращается в Арктику - расширяются научные исследования, оживают полярные станции, выполняются экологические проекты. Заработал национальный парк, все больше туристов стремятся увидеть эту суровую первозданную красоту.

Почетный полярник Виктор Боярский: "Льды такие же суровые, но другое дело, что увеличись технические возможности, мы с вами на борту атомного ледокола, для которого льды уже ничто".

Огромный мастерски управляемый ледокол изящно проходил проливы, вплотную приближаясь к скалам с птичьими базарами, дав возможность рассмотреть во всей красе хозяина ледяной пустыни - белого медведя - на скалах и на льдине.

Блиц: "С точки зрения мамы с папой - это я и мой младший брат Тимур. Мне очень нравится на Северном полюсе".

В каждом таком рейсе на вершину планеты юные и взрослые путешественники получают свою прививку любви к Арктике. Со временем их становится все больше. Только в этом году атомоход "50 лет Победы" на Северный полюс совершил 6 походов, открыв новый мир сотням мечтателей.







