В Мурманске по инициативе горожан состоялась акция "Зелёный я и планета моя" в рамках которой жители одной из улиц города высадили кусты молодой сирени

Андрей Зайцев.

"Зелёный я и планета моя" - такое название своему мероприятию придумали мурманчане. Её поддержали сторонники "Единой России" в рамках партийного проекта "Моя сторона". Во дворе 26-го и 28-го домов по проспекту Героев-североморцев посадили кусты молодой сирени. Инициатива горожан. 16 семей теперь, имея и дом, и детей, посадили, пусть и не дерево, но саженец прекрасного куста, который своим цветением станет украшать Мурманск.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области Максим Сахневич: "Я считаю, что если мы говорим о комфортной городской среде, то должны, наверное, тоже принимать в этом участие. Не только просить денег где-либо, но своими усилиями это делать. Есть у нас энтузиасты и среди "фронтовиков", и среди партии "Единая Россия", которые помогают".

К непосредственному процессу подключился Народный фронт. Руководство регионального отделения откликнулось на приглашение мурманчан. В Год экологии в столице Кольского Заполярья за полярным кругом всем по-особенному хочется тепла, света и красоты.







