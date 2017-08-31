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31.08.2017 18:20

В Мурманске по инициативе горожан состоялась акция "Зелёный я и планета моя" в рамках которой жители одной из улиц города высадили кусты молодой сирени

Андрей Зайцев.

"Зелёный я и планета моя" - такое название своему мероприятию придумали мурманчане. Её поддержали сторонники "Единой России" в рамках партийного проекта "Моя сторона". Во дворе 26-го и 28-го домов по проспекту Героев-североморцев посадили кусты молодой сирени. Инициатива горожан. 16 семей теперь, имея и дом, и детей, посадили, пусть и не дерево, но саженец прекрасного куста, который своим цветением станет украшать Мурманск.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области  Максим Сахневич: "Я считаю, что если мы говорим о комфортной городской среде, то должны, наверное, тоже принимать в этом участие. Не только просить денег где-либо, но своими усилиями это делать. Есть у нас энтузиасты и среди "фронтовиков", и среди партии "Единая Россия", которые помогают".
К непосредственному процессу подключился Народный фронт. Руководство регионального отделения откликнулось на приглашение мурманчан. В Год экологии в столице Кольского Заполярья за полярным кругом всем по-особенному хочется тепла, света и красоты.



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