Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.08.2017 17:55

Заместитель губернатора Григорий Стратий принял участие в совещании о ходе сельскохозяйственной уборочной кампании в СЗФО

Сегодня помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев в режиме видеоконференции провел совещание о ходе сельскохозяйственной уборочной кампании в субъектах РФ, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа, в контексте обеспечения продовольственной безопасности. Мурманскую область на совещании представляли заместитель губернатора Григорий Стратий, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов.

Выступая с докладом на совещании, Григорий Стратий отметил, что население Мурманской области обеспечено всеми основными группами продовольственных товаров потребительской корзины, в том числе на отдаленных территориях, дефицита продовольствия нет. В Мурманской области ситуация с отпускными ценами местных товаропроизводителей в 2017 году остается стабильной. Учитывая специфику сельскохозяйственного производства, роста цен на сельскохозяйственную продукцию в связи с особенностями уборочной кампании текущего года не прогнозируется.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.73
Евро = 70.2
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.