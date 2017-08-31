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31.08.2017 17:45

В открытии фотовыставки «Первозданная Россия» принял участие заместитель губернатора Евгений Никора

Сегодня в Мурманске в помещении торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл» открылась фотовыставка «Первозданная Россия». В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Евгений Никора. Также в церемонии участвовали член Совета Федерации Игорь Чернышенко, председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Обращаясь к собравшимся, заместитель главы региона отметил, что выставка стала важным культурным событием в череде мероприятий, посвященных Году экологии.

«Выставка позволит всем нам еще раз задуматься о том, как прекрасна наша великая страна, в каком уникальном регионе мы с вами живем, а также о том, что мы сможем передать нашим детям и внукам», – подчеркнул Евгений Никора.

Фотовыставка «Первозданная Россия» – часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта, который реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства культуры РФ, а также Русского географического общества.

По инициативе АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) выставка проходит в регионах присутствия компании. В Мурманске организационную поддержку проекту оказал Мурманский морской торговый порт.

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