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31.08.2017 17:00

В Мурманске завершает работу специальная комиссия конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом"

Татьяна Нестерова.

В ярком творческом состязании не первый год принимают участие предприятия, организации, образовательные учреждения и обычные мурманчане. Такие, как и Надежда Викторовна Рулёва, создавшая на территории около своего многоквартирного дома настоящий рукотворный сквер. Здесь растут деревья, кустарники, цветы. Новые идеи в оформлении, экологичные материалы. С членами комиссии мурманчанка обсудила совместные планы по благоустройству родного города и двора. По итогам конкурса "Мой зеленый город" победителей ждут благодарственные письма, дипломы,подарки, ценные призы.    
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска  Тамара Прямикова: "Надо уважать чужой труд. Все это идет на пользу всем нам. Приятно посмотреть на эту красоту и самим принимать участие в таких мероприятиях. Не обязательно в конкурсе, а для себя это развести - это очень хорошо".
Уже в эту субботу 2 сентября во всех округах Мурманска стартует традиционная акция "Зеленый рекорд". У северян будет возможность поучаствовать в приятном и полезном деле - посадить у себя во дворах, в зеленых зонах улиц, в скверах и на бульварах деревья и кустарники, украсить родной город зелёными друзьями.
Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Мы же все хотим, чтобы в нашем городе было уютно. Вы же стараетесь, чтобы в вашем доме было уютно. Так же и в нашем городе. Вы посмотрите - мы так обделены зеленью, запахами, которыми благоухает юг. И, конечно же, у нас много уголков, над которыми надо работать и работать по благоустройству. Все будет. Приходите, принимайте активное участие".  
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