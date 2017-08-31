Программу социально-экономического развития Арктики продлят до 2025 года

Артем Дашевский.

Об этом сегодня заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства Российской Федерации. Кабмин рассмотрел новую редакцию документа. В нем актуализированы основные задачи, определены дополнительные источники финансирования, объёмы средств федерального бюджета. Сегодня необходимо сосредоточить усилия на трёх основных направлениях работы. Это формирование в арктических регионах точек экономического роста - так называемых опорных зон. Это дальнейшее развитие Северного морского пути, инфраструктуры, которая обеспечивала бы мореплавание в акватории. И ещё одно направление – освоение континентального шельфа с помощью современной техники и технологий, подчеркнул глава правительства.







