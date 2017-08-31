Елена Ямаш.

Несмотря на то, что акционерное общество "Мурманэнергосбыт" входит в отопительный сезон с огромными долгами, подача теплоснабжения в социальные объекты Мурманской области проходит в штатном режиме. Котельные и сети по итогам летней ремонтной кампании полностью готовы к отопительному периоду. На зимний режим работы источники теплоснабжения переведены с 30 августа. Создан запас топлива. Подача отопления в жилфонд начнется после соответствующих постановлений глав администраций. На сегодняшний день задолженность потребителей энергетикам превышает 6,6 миллиардов рублей.







