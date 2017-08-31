Заместитель губернатора Григорий Стратий поздравил коллектив Мурманской областной ветеринарной лаборатории с Днем ветеринарного работника

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий в ходе рабочей поездки посетил Мурманскую областную ветеринарную лабораторию. Созданная в 1936 году, облветлаборатория является диагностическим учреждением Государственной ветеринарной службы Мурманской области и находится в ведении комитета по ветеринарии Мурманской области.



Поздравляя коллектив облветлаборатории с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника – заместитель главы региона отметил, что представители этой одной из самых уважаемых профессий вносят весомый вклад в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, безопасности региона и страны в целом.



«Роль ветеринарной службы в защите здоровья людей трудно переоценить. Вы проводите большую работу, чтобы не допустить распространения особо опасных заболеваний. Ваш напряжённый труд неразрывно связан со стабильным развитием животноводства, увеличением производства сельскохозяйственных предприятий, улучшением качества животноводческой продукции и сырья; охраной здоровья людей и окружающей среды», – подчеркнул Григорий Стратий.



Заместитель губернатора вручил Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ ведущему ветеринарному врачу Алле Патрикеевой, а также Благодарность Губернатора Мурманской области консультанту комитета по ветеринарии Татьяне Спиридоновой.



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