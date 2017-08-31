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31.08.2017 16:35

Волшебство звука. Столичные музыканты из благотворительного фонда Владимира Спивакова делились опытом с юными талантами Кандалакши

Елена Ямаш.

Столичные музыканты из благотворительного фонда Владимира Спивакова делились опытом с юными талантами Кандалакши. "Волшебство звука" - это не обычный концерт, а подведение итогов летней творческой школы практики юных дарований. В десятидневном интенсиве приняли участие 29 ребят из Кандалакши и Апатитов. Практика по двум инструментам - фортепиано и скрипка. Лауреаты российских и международных конкурсов в области музыкального искусства, члены международного благотворительного фонда Владимира Спивакова пообщались с подрастающей сменой.
Преподаватель детской творческой школы для одаренных детей "Волшебство звука" г. Москва Мария Теплякова: "Общение с детьми это всегда счастье, всегда радость. Мы очень заряжаемся энергетически от детей, потому что они все очень светлые, любят музыку. Мы пытаемся передать им свою любовь к музыке, свое отношение к музыке, поделиться тем, как это прекрасно - быть музыкантом, выходить на сцену, играть и выступать для публики".
Позади - десятидневная насыщенная программа. Посещение библиотеки и виртуальное путешествие в Эрмитаж и Третьяковскую галерею. Участники летней школы получили памятные медали и творческие ориентиры на предстоящий учебный год.
Преподаватель детской творческой школы для одаренных детей "Волшебство звука" г. Москва Дмитрий Анищенко: "Все большие молодцы. Все играли содержательно, наполнено и максимально сделали то, что они могли сделать за эти дни".
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