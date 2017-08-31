В ЗАТО Александовск в преддверии нового учебного года будущие первоклассники получили 77 новеньких школьных ранцев

Елена Ямаш.

Традиция помогать собрать в школу юных александровцев из семей в трудной жизненной ситуации существует в ЗАТО уже не первый год. Собрать ребёнка в школу - удовольствие не из дешёвых. На помощь приходят руководство ЗАТО и предприниматели.

Заместитель главы администрации ЗАТО Александровск по социальным вопросам Марина Дюпина: "Отличительная особенность в этом году в том, что мы всем детям вручаем книги о городе Гаджиево. Всем гаджиевцам-первоклассникам будут такие книги вручаться или первого сентября, или в день знаний".

Пока в преддверии первого сентября будущим школярам устроили "праздник ожидания праздника" - несерьёзная репетиция школьных занятий. Игры и танцы вместе со сказочными героями. И, к тому же, приятный сюрприз - новенькие школьные ранцы. С ними ребята пойдут в школы уже завтра.

Мама Анастасия Богно: "Конечно, уже все купили, не хватает только ранца. И пятерок, спортивных достижений, хороших оценок. И друзей чтобы было много".







