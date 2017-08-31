В Коле прошла августовская педагогическая конференция работников образования

30 августа на базе Кольского районного Центра культуры состоялась педагогическая конференция работников образования Кольского района на тему: «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы».

В работе конференции участвовали Глава Кольского района Валентина Кустенкова, Глава администрации Кольского района Александр Лихолат, председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы Лариса Круглова и заместитель Главы администрации – начальник Управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина.

В своей приветственной речи Валентина Кустенкова подчеркнула, что администрация с огромным уважением относится к труду педагогов.

О предварительных итогах этого года рассказал Глава районной администрации. В своём докладе о социально экономическом положении в Кольском районе Александр Лихолат уделил особое внимание вопросу модернизации системы образования.

Лариса Круглова от лица Мурманской областной Думы поздравила всех учителей Кольского района с началом нового учебного года. Депутат отметила, что сегодня сфера образования в районе поднята на самый высокий уровень и пожелала педагогам не сдавать эти позиции и идти вперед.

В ходе педагогической конференции начальник Управления образования Ирина Непеина подвела итоги работы педагогического сообщества Кольского района, доложила об основных достижениях образовательных учреждений и приоритетных направлениях развития муниципальной системы образования в 2017-2018 учебном году.

В рамках августовской конференции работали 10 предметных секций. Их организовали на базах детского сада № 4 г. Кола, Кольской СОШ №2, Физкультурно-оздоровительного комплекса и ДДТ Кольского района. В работе секций приняли участие более 100 педагогов образовательных учреждений района.



/Управление образования администрации Кольского района/