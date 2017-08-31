Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.08.2017 17:15

В Коле прошла августовская педагогическая конференция работников образования

30 августа на базе Кольского районного Центра культуры состоялась педагогическая конференция работников образования Кольского района на тему: «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы».
В работе конференции участвовали Глава Кольского района Валентина Кустенкова, Глава администрации Кольского района Александр Лихолат, председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы Лариса Круглова и заместитель Главы администрации – начальник Управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина.
В своей приветственной речи Валентина Кустенкова подчеркнула, что администрация с огромным уважением относится к труду педагогов.
О предварительных итогах этого года рассказал Глава районной администрации. В своём докладе о социально экономическом положении в Кольском районе Александр Лихолат уделил особое внимание вопросу модернизации системы образования.
Лариса Круглова от лица Мурманской областной Думы поздравила всех учителей Кольского района с началом нового учебного года. Депутат отметила, что сегодня сфера образования в районе поднята на самый высокий уровень и пожелала педагогам не сдавать эти позиции и идти вперед.
В ходе педагогической конференции начальник Управления образования Ирина Непеина подвела итоги работы педагогического сообщества Кольского района, доложила об основных достижениях образовательных учреждений и приоритетных направлениях развития муниципальной системы образования в 2017-2018 учебном году.
В рамках августовской конференции работали 10 предметных секций. Их организовали на базах детского сада № 4 г. Кола, Кольской СОШ №2, Физкультурно-оздоровительного комплекса и ДДТ Кольского района. В работе секций приняли участие более 100 педагогов образовательных учреждений района.

/Управление образования администрации Кольского района/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.73
Евро = 70.2
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.