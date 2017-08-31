В октябре в Заполярье стартует региональный этап Всероссийского конкурса "Моя малая родина: природа, культура, этнос"

Оксана Войтенко.

Центр дополнительного образования "Лапландия" с 1 октября по 25 декабря 2017 года проведет региональный этап Всероссийского конкурса "Моя малая родина: природа, культура, этнос". Целях мероприятия - воспитание у детей и молодежи ценностного отношения к природному и культурному окружению, толерантности и уважения к культурам других этносов, населяющих территории России, формирования экологической культуры обучающихся.

Принять участие могут подростки в возрасте от 12 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины.





