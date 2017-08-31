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31.08.2017 15:45

В Мончегорске дорожные полицейские вместе с волонтерами провели социальный опрос о причинах ДТП

Автоинспекторы Мончегорска совместно с представителями администрации города, Всероссийским обществом слепых и волонтерами провели мероприятие «Сохрани жизнь, соблюдая ПДД».
Организаторы мероприятия провели социальный опрос в игровой форме. Волонтеры обращались к водителям и пешеходам с вопросом о том, какие причины толкают людей на нарушение ПДД. А вместо обычных опросных анкет просили заполнить лепестки «ромашки безопасности». Таким образом участники акции хотели привлечь внимание общественности к вопросам безопасности дорожного движения. Чаще всего участники акции причиной нарушения Правил дорожного движения называли невнимательность, спешку, низкий уровень культуры вождения и элементарное незнание этих Правил.
К сожалению, относительно тех пунктов ПДД, которые относятся к людям с ограниченными возможностями, последнее утверждение нередко оказывается верным. «Среди пешеходов есть незрячие и слабовидящие люди, но мало кто понимает, что для безопасности этих граждан нужны особые условия, напрямую зависящие от окружающих», – отмечают представители общества слепых. Как показали беседы, проведенные инспекторами во время проведения мероприятия, большая часть водителей не знает, что белая трость у пешехода – это сигнал о проблемах со зрением, и тем более не знает, как вести себя, если дорогу пытается перейти незрячий человек.
Чтобы горожане не только задумались о важности соблюдения Правил дорожного движения, но и лучше помнили их, волонтеры вручали памятки и световозвращающие элементы всем принявшим участие в опросе.

/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/
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