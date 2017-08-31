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31.08.2017 15:30

Продолжается прием работ на конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»


В конкурсе могут принять участие все желающие – авторы фотографий. Заявки для участия в конкурсе можно подать до 02 октября 2017 года включительно.
Конкурс проводится в четырех номинациях:
 ландшафты заповедных территорий;
 животные на особо охраняемых природных территориях;
 растительный мир заповедных территорий;
 времена года.
Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе фотографий.
Форма заявки для участия в конкурсе фотографий размещена здесь.
Адрес электронной почты для направления заявок для участия в конкурсе и фоторабот: ezaitseva@gov-murman.ru. Контактный телефон: (815 2) 486-782.
Победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени, памятными призами, участники – грамотами, благодарностями.
Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе!

/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/
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