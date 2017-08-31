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31.08.2017 17:40

В семинаре "Государственный надзор и контроль производства и поставок рыбной продукции – новые правила и требования" приняли участие ветеринарные специалисты Мурманской области

Специалисты Комитета по ветеринарии Мурманской области и ГОБВУ "Мурманская облСББЖ" приняли участие в семинаре "Государственный надзор и контроль производства и поставок рыбной продукции – новые правила и требования". В семинаре также принимали участие представители отраслевых союзов, рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Мурманской и Калининградской областей, Управления ветеринарии Ленинградской области и Республики Карелия, Управления Россельхознадзора по Мурманской области, Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.
На семинаре рассматривались вопросы перехода с 1 января 2018 года  на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. Мероприятие прошло в формате диалога, что позволило участникам обсудить острые темы, связанные с переходом к электронной ветеринарной сертификации.
В ходе дискуссии участники семинара рассказали о том, на каком этапе находится на их предприятии внедрение электронной ветеринарной сертификации, представители Россельхознадзора  ответили на возникшие вопросы.   

/Комитет по ветеринарии Мурманской области/
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