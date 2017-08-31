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31.08.2017 14:12

Заместитель губернатора Григорий Стратий провел рабочую встречу с начальником Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО Евгением Стасишиным

Заместитель губернатора Григорий Стратий провел рабочую встречу с начальником Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, полковником полиции Евгением Стасишиным. Открывая встречу, заместитель главы региона отметил, что в Мурманской области вопросам безопасности на транспорте уделяется особое внимание. Наш регион пограничный, с интенсивным водным, воздушным и железнодорожным сообщением и, соответственно, значительным количеством объектов и субъектов транспортной инфраструктуры, обслуживающих эту сферу.

«Наша общая задача – продолжить эффективное межведомственное взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов, исполнительных органов государственной власти Мурманской области по вопросам обеспечения безопасности на транспорте», – подчеркнул Григорий Стратий.

Евгений Стасишин сообщил об основных результатах работы в этом году структурного линейного подразделения Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО – Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте.

Участники встречи подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству по всем направлениям деятельности.


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