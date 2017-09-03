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03.09.2017 09:00

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Уважаемые земляки!

Вот уже 13 лет отделяет нас от страшных событий 2004 года, когда в бесланской школе № 1 террористы захватили в заложники всех, кто пришел на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Они не щадили никого – ни взрослых, ни детей. До сих пор в наших сердцах не утихает боль по невинно погибшим 350 нашим согражданам, в числе которых было 150 детей. Это горе эхом отозвалось в душах россиян независимо от национальности и вероисповедания, нашло сочувственный отклик во многих странах мира.

Сегодня Россия ведет непримиримую борьбу с терроризмом, в том числе на международной арене. Наши военнослужащие успешно наносят удар за ударом по метастазам террористической раковой опухоли на территории Сирии. В военных операциях на Ближнем Востоке отлично показали себя военнослужащие Северного флота, которыми по праву гордятся все жители Заполярья.

Мы хорошо понимаем, что проблему терроризма не решить только военной силой и в сжатые сроки. Борьба с проявлениями национальной и религиозной вражды, ксенофобии, экстремизма должна быть каждодневной, а линия фронта в этой борьбе проходит через души каждого из нас. Главное поле битвы здесь – умы и души молодежи.

От нашей бдительности, осознания опасности, готовности действовать в любой ситуации во многом зависят настроения молодого поколения и общественное спокойствие в целом. Только сплотившись, мы можем противостоять смертельной террористической угрозе и обеспечить мир и благополучие на нашей земле.

И в этот день мы еще раз говорим, что помним о жертвах терроризма и работаем ради будущего!

Губернатор Мурманской области                                               Марина Ковтун


Председатель Мурманской областной Думы                           Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                               Алексей Маяков

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