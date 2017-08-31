Парк мурманского предприятия "Электротранспорт" пополнили теплые, комфортные и безопасные машины белорусского производства

Светлана Деменева.

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посетил предприятие "Электротранспорт". Ему представили три новых автобуса, которые вот-вот выйдут на линию. Это МАЗы белорусского производства. Они сделаны специально для северных условий. Более того - и выполнены именно по мурманским проектам. Точнее, используя рекомендации специалистов из Мурманска. Например, сделана регулировка температуры - так как зимой пассажиры жаловались на жару в салоне. Машины безопасные, теплые, и очень комфортные. Они могут даже наклониться на одну сторону, чтобы зайти и заехать можно было мамам с колясками или людям с ограниченными возможностями.

Заместитель генерального директора АО "Электротранспорт" Владимир Буряк: "Понятно, они для маломобильных групп населения - удобны. Но в некоторых случая, когда час пик, не совсем удобно для других жителей. Вот сейчас мы тоже даем свои предложения, чтобы было более комфортно. Может быть, компановка сидений чуть - чуть по другому. И вот в этом смысле мы с заводом работаем".

АО "Электротранспорт" осуществляет троллейбусные перевозки с 1962 года. И мурманские троллейбусы вошли в книгу рекордов Гиннеса как самые северные в мире. Автобусные перевозки добавились три года назад. Сейчас на маршрутах работает 78 единиц зимой будет почти 100. Все это время идет обновление парка.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Сегодня у нас нуждаются в замене порядка 30 автобусов. То есть, постепенно они будут выводиться из эксплуатации - город и акционерное общество должно будет покупать порядка 10 автобусов в год. Конечно, мы все будем делать для того, чтобы помогать предприятию. Ведь замена парка это не только комфорт. В первую очередь - безопасность".



