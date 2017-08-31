Как будут решать вопрос с проблемной дворовой территорией в Дровяном? Власти областного центра взяли ситуацию под свой контроль

Наталия Бурдина.

Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с жителями района Дровяное. Визит - по их многочисленным обращениям. Придомовая территория на Прибрежной-6 не благоустроена. Асфальт требует ремонта. Зимой снег управляющая компания чистит плохо. Поэтому подъехать к зданию сложно. Каждой весной во дворе стоит вода. Подъезды тоже давно не приводили в порядок.

Жительница дома № 6 по ул. Прибрежная Мария Козочкина: "Проблемы со светом в доме, самая главная проблема с отоплением, потому что - либо старая система отопительная, либо старые батареи, то есть, у нас никогда не бывает жарко в квартирах. Плюс - маленькие теплообменники. Когда дают отопление, у нас исчезает горячая вода".

Нужна жителям Прибрежной-6 новая детская игровая площадка. Дмитрий Филиппов прошел и в школу - она находится неподалеку. Учреждение образования закрыли не так давно, буквально год назад. Но стекла - выбиты. Помещения полуразрушены. Доступ в здание свободный, что небезопасно. Все нарекания комиссия взяла на карандаш. За тем, как будут решены проблемы жителей Дровяного, городские власти пообещали следить с особой строгостью.

И.о. начальника Управления Первомайского округа администрации г. Мурманска Евгений Филиппов: "Будем требовать от управляющей компании исполнения своих обязанностей. Будет направлено требование обеспечить безопасность, закрыть подвалы, обеспечить освещение, обеспечить тепловой контур эксплуатации в зимний период. Что касается школы, проблемы в плане безопасности - тоже собственнику будет направлено о необходимости обеспечить безопасность закрыть доступ и взять на контроль".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "В этом доме есть муниципальное жилье и здесь присутствуют представители Первомайской администрации, он все увидел своими глазами, есть над чем, конечно, поработать. Будем обращаться от имени муниципалитета - как от одного из собственников жилья в управляющую компанию, чтобы они исполняли свои обязательства. Если не исправят ситуацию, конечно, будет обращаться в судебные инстанции".





