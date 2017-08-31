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31.08.2017 14:00

Схиархимандрит Илий посетил приграничный храм святых Бориса и Глеба и Трифонов Печенгский мужской монастырь

Алексей Котович.

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла - старец Илий  вернулся из поездки по Печенгскому району. Он посетил приграничный храм в честь святых Бориса и Глеба. На его территории не так давно основан монашеской скит. Центральное же место в визите гостя - непосредственно Трифонов Печенгский мужской монастырь. Обитель - за без малого пятивековую историю - помнит и расцвет, и жесточайшее разорение. С 2009 на месте упокоения преподобного Трифона началось возведение нового монастыря. Не без помощи старца Илия.
Епископ Северорский и Умбский Владыка Митрофан: "Когда он узнал про эту обитель и направил сюда людей и благословили молился. Вот мы видим, чем это завершается. Если не угодник божий, который берется за это - то все тщетно. И мы это увидели на своем опыте. Поэтому было очень важно привести сюда человека, который должен увидеть, все-таки, и порадоваться плодам своих молитв".
Для монастырской братии и трудников - посещение обители высоким гостем - большая духовная поддержка. В Свято-Троицком соборе отец Илий принял участие в богослужении. Храм полон, и это особенно порадовало старца.
Священослужитель Русской православной церкви Схиархимандрит Илий: "Полон храм народа. Причем, надо сказать, храм - сама архитектура даже удивляет. И особенно удивляет, и привлекают строения эти из громадных бревен. Как осуществлена эта стройка - это все на удивление и, конечно, это ощущения дает приятные, что здесь жизнь сохраняется".
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