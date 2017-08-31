В Мурманске задержан мужчина, предъявивший в "паспортном столе" поддельные документы

30 августа 2017 года находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску получил указание проследовать по адресу: ул. Куйбышева, д. 12. В «паспортном столе» сработала кнопка тревожной сигнализации.

К прибывшим по сигналу «Тревога» сотрудникам Росгвардии обратились работники Отдела по вопросам миграции и пояснили, что гражданин 1995 года рождения предъявил для регистрации поддельные документы – отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. Молодой человек был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», которая предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев.

Это четвертый случай с начала 2017 года, когда сотрудники вневедомственной охраны прибывают по сигналу «Тревога» в Отделы по вопросам миграции г. Мурманска для задержания граждан, предъявивших поддельные документы.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/