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31.08.2017 12:25

В отделе вневедомственной охраны по Печенгскому району прошел конкурс рисунков "Рисуем лето"

Жителей Крайнего Севера погода летом не всегда балует теплом и солнцем, зачастую за окнами пасмурно и дождливо, а вот в Отделе вневедомственной охраны по Печенгскому району сотрудников и работников радует выставка красочных рисунков с ярким солнышком, цветами и бабочками!
Ребята из г. Заполярного с удовольствием приняли участие в конкурсе и представили на суд жюри свое творчество. Лето на их рисунках заиграло яркими красками. Дети старались передать свое настроение и подарить сотрудникам отдела положительные эмоции.
Выразительные работы юных художников не оставили никого равнодушными, поэтому жюри решило наградить подарками и грамотами всех участников конкурса.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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