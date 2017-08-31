В отделе вневедомственной охраны по Печенгскому району прошел конкурс рисунков "Рисуем лето"

Жителей Крайнего Севера погода летом не всегда балует теплом и солнцем, зачастую за окнами пасмурно и дождливо, а вот в Отделе вневедомственной охраны по Печенгскому району сотрудников и работников радует выставка красочных рисунков с ярким солнышком, цветами и бабочками!

Ребята из г. Заполярного с удовольствием приняли участие в конкурсе и представили на суд жюри свое творчество. Лето на их рисунках заиграло яркими красками. Дети старались передать свое настроение и подарить сотрудникам отдела положительные эмоции.

Выразительные работы юных художников не оставили никого равнодушными, поэтому жюри решило наградить подарками и грамотами всех участников конкурса.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/



