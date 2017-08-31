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31.08.2017 11:20

В Заполярье завершили прокладку линии электропередач к строящемуся экотехнопарку

Завершены подготовительные работы по подключению экотехнопарка АО «Управление отходами» в Мурманской области к электрическим сетям МРСК Северо-запада. Линия электропередач длинной 8 километров связала подстанцию в поселке Междуречье со строительной площадкой, где уже установлена своя трансформаторная подстанция мощностью 630 кВт. В ближайшее время оборудование будет испытано под нагрузкой и затем, после оформления необходимых разрешений надзорных органов, запущено в эксплуатацию.  
Проект по созданию в Мурманской области современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) включён в федеральный план мероприятий «Года экологии» в Российской Федерации. Он предусматривает строительство экотехнопарка общей мощностью 250 тыс. тонн ТКО в год и сети мусороперегрузочных станций в городах и районах Мурманской области.
В настоящее время это самый крупный инфраструктурный и одновременно экологический проект в Арктической зоне России. Его реализация стала возможной благодаря концессионному соглашению заключённому между Правительством Мурманской области и АО «Управление отходами».


/Мурманский филиал АО "Управление отходами" /
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