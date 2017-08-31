Музей истории города Колы открыл интерьерную экспозицию "Кольская квартира. Быт 1950-х годов". На открытии присутствовали члены клуба краеведов "Коляне", жители города и гости из Мурманска, сотрудники учреждений культуры Кольского района. Своё благоустроенное жилье среднестатистические советские горожане обставляют непритязательными шифоньерами, тумбочками,сервантами. 50-е годы прошлого столетия - интересное время. Когда еще сохранились в быту и старинные предметы - сундуки, самовары, белоснежные подзоры, старинный фарфор, переходящий по наследству. Люди, уставшие от лишений, начали стремиться к прекрасному, поэтому в квартирах появлются фарфоровые статуэтки, ковры, часы с боем и чудеса техники - проигрыватели и телевизоры.



/Муниципальное образование город Кола/