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31.08.2017 13:50

В Заполярье в результате принятых прокуратурой мер работодателем выплачены причитающиеся работникам денежные средства

Прокуратурой г. Полярные Зори проведена проверка исполнения требований трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя города.
Поводом к проведению проверки послужили обращения граждан на невыплату индивидуальным предпринимателем отпускных при выходе в отпуск в июле 2017 года.
По результатам рассмотрения доводы жалоб подтвердились, выявлены нарушения установленных статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации сроков выплаты заработной платы и отпускных, а также нарушения сроков перечисления удержанных из заработной платы алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
По результатам проверки прокурором города в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
После вмешательства прокуратуры причитающиеся работникам денежные средства, а также алименты работодателем выплачены.
В настоящее время прокуратурой решается вопрос о вынесении в отношении индивидуального предпринимателя постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

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