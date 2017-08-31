В Заполярье в результате принятых прокуратурой мер работодателем выплачены причитающиеся работникам денежные средства

Прокуратурой г. Полярные Зори проведена проверка исполнения требований трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя города.

Поводом к проведению проверки послужили обращения граждан на невыплату индивидуальным предпринимателем отпускных при выходе в отпуск в июле 2017 года.

По результатам рассмотрения доводы жалоб подтвердились, выявлены нарушения установленных статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации сроков выплаты заработной платы и отпускных, а также нарушения сроков перечисления удержанных из заработной платы алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

По результатам проверки прокурором города в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры причитающиеся работникам денежные средства, а также алименты работодателем выплачены.

В настоящее время прокуратурой решается вопрос о вынесении в отношении индивидуального предпринимателя постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).



/ Прокуратура Мурманской области /







