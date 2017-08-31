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31.08.2017 13:40

1 сентября Мурманский плавательный бассейн встретит посетителей бесплатными сеансами

1 сентября 2017 года состоится старт 52-го учебно-оздоровительного сезона 2017/2018 в Плавательном бассейне г. Мурманска, расположенного по адресу ул. Челюскинцев, 2.
В этот день мурманчане и гости нашего города смогут посетить сеансы свободного оздоровительного плавания абсолютно бесплатно. Расписание сеансов: 10:00, 11:00 и 12:00.  Количество мест ограничено. Длительность одного сеанса 45 минут.
В остальном 1 сентября Плавательный бассейн работает согласно основному режиму работы с 07:00 до 22:00, технический перерыв с 12:15 до 13:00.


/ГОУП "Учебно-спортивный центр"/
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