На этой неделе к своим обязанностям приступил новый генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал

Уже много лет господин Сведал занимается вопросами России. За время своей дипломатической карьеры он неоднократно работал в Посольстве Норвегии в Москве. В начале 90-х работал переводчиком в Пограничном комиссариате в Киркенесе. С 2015 года Эрик Сведал являлся старшим советником Управления России, Евразии и регионального сотрудничества МИДа Норвегии. Кроме того, новый генеральный консул работал в таких дипломатических представительствах, как Посольство Норвегии в Бангкоке, Пекине и Лондоне.

Эрик Сведал женат, имеет троих дочерей.



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