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31.08.2017 13:20

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества

Итоги первого конкурса были подведены 31 июля, общая сумма грантов составила 2,25 млрд рублей. Победителями от Северо-Западного федерального округа стали 134 проекта по различным грантовым направлениям на общую сумму более 252 млн рублей.

Заявки на участие во втором конкурсе принимаются до 29 сентября. Подробная информация представлена на сайте Фонда президентских грантов.

Напомним, 3 апреля этого года Президент РФ подписал распоряжение №93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». На поддержку некоммерческих неправительственных организаций в текущем году из федерального бюджета предусмотрено 7,02 млрд рублей.



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